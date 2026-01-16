Marinara la liquidazione è più vicina | i 15 dipendenti senza stipendio

Marinara si trova in una fase critica, con il rischio di liquidazione che si avvicina. I 15 dipendenti attendono ancora lo stipendio, mentre il piano di ristrutturazione del debito, concordato con le banche creditrici, sembra ormai in bilico. La situazione coinvolge la controllata Seaser e la cooperativa Sorgeva, evidenziando le difficoltà economiche che minacciano il futuro dell’azienda.

Ravenna, 16 gennaio 2026 – Si avvicina lo spettro della liquidazione per Marinara dopo che pare sia a rischio il piano di ristrutturazione del debito messo a punto con le banche creditrici che hanno in pegno le azioni di Seaser, la società controllata al 100% da Sorgeva, cooperativa agricola ferrarese. Con il rischio che entro un paio di settimane il collegio sindacale convochi l’assemblea per chiedere la liquidazione della società. A quel che risulta, infatti, Sorgeva, nella sfera di influenza di Copagri, ha bloccato il piano che teneva la Seaser in bonis, piano che prevedeva di stralciare alcuni milioni di debito (ora a quota 12 milioni), consentiva di pagare il canone demaniale e dava maggiori chance di vendita della struttura. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

