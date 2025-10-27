Manelli in sciopero ad oltranza da oggi tutti i dipendenti | Ancora senza stipendio
Da oggi sono in sciopero ad oltranza tutti i dipendenti dell’impresa Manelli, che ha in corso a Palermo i cantieri per la realizzazione di tre infrastrutture pubbliche. Tre opere strategiche: il collettore fognario Palermo Sud Est, la rete fognaria di Cruillas e la stazione Lazio del passante. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
News recenti che potrebbero piacerti
Manelli, oggi assemblee e scioperi a singhiozzo nei tre cantieri. Lunedì sciopero di 4 ore e presidio in Prefettura. Fillea, Filca e Feneal: “Chiederemo l’intervento sostitutivo delle stazioni appaltanti per gli stipendi” Palermo 24 ottobre 2025 – Continuano gli scio - facebook.com Vai su Facebook
Manelli, in sciopero ad oltranza da oggi tutti i dipendenti: “Ancora senza stipendio” - Da oggi sono in sciopero ad oltranza tutti i dipendenti dell’impresa Manelli, che ha in corso a Palermo i cantieri per la realizzazione di tre infrastrutture pubbliche. Riporta mondopalermo.it
Manelli, Fillea, Filca, Feneal, oggi assemblee e scioperi nei tre cantieri. Lunedì sciopero di 4 ore con presidio - Palermo 24 ottobre 2025 – Continuano gli sciopero dei lavoratori della Manelli, che attendono in un tira e molla con l’azienda il pagamento degli stipendi di settembre. Scrive blogsicilia.it