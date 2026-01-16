Mappa di Roma dai cittadini arrivate 4mila proposte | Nessun municipio resterà uguale

Negli ultimi tre mesi, i cittadini romani hanno presentato circa 4.000 proposte per modificare i confini dei quartieri della città. Questo processo partecipativo sottolinea l'importanza di coinvolgere la comunità nelle decisioni che riguardano la pianificazione urbana. Nessun municipio rimarrà invariato, evidenziando come le trasformazioni siano inevitabili e necessarie per rispondere alle esigenze di una città in continuo cambiamento.

Modificare i confini di un quartiere è una questione molto seria. Lo hanno dimostrato i tanti romani che, nel corso degli ultimi 3 mesi, hanno preso parte al processo partecipativo pensato per modificare le mappe dei quartieri.La conclusione del processo partecipativo“Sono stati 3980 i commenti. 🔗 Leggi su Romatoday.itImmagine generica

