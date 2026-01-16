La Roma ha ufficializzato l’arrivo di Malen come nuovo attaccante, rafforzando la rosa di Gasperini. Il club giallorosso ha diffuso un comunicato con tutti i dettagli dell’operazione, confermando l’investimento nel giocatore e la volontà di migliorare l’organico per la stagione in corso. Questa novità rappresenta un passo importante nel progetto della squadra, che mira a competere ai massimi livelli.

La Roma cala il bis e accende l’entusiasmo della piazza con un colpo di caratura internazionale. Il club capitolino ha comunicato ufficialmente l’acquisto di Donyell Malen, che diventa il secondo innesto di lusso di questa sessione invernale. L’attaccante olandese, esterno offensivo dotato di grande esplosività e fiuto del gol, arriva dall’Aston Villa con la formula del prestito oneroso (2 milioni di euro) con diritto di riscatto fissato a 25 milioni. Un dettaglio cruciale dell’accordo svelato riguarda le condizioni per la futura permanenza: il riscatto non scatterà in base al numero di presenze accumulate dal giocatore, ma sarà vincolato esclusivamente alla qualificazione dei Giallorossi a una competizione europea al termine della stagione. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Malen Roma, adesso è ufficiale: ecco l’attaccante per Gasperini! Il comunicato

