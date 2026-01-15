Malen Roma ecco l’attaccante per Gasperini | il tecnico ha già individuato in che ruolo utilizzarlo!
La Roma ha completato il suo intervento sul reparto offensivo in vista della nuova stagione. L’allenatore Gasperini ha già individuato il ruolo di Malen all’interno della squadra, inserendolo nel piano tattico dei giallorossi. Questa scelta segna un passo importante nel restyling della rosa, con l’obiettivo di migliorare le prestazioni e rafforzare l’attacco in vista delle prossime competizioni.
Il piano dei giallorossi per la stagione Il restyling offensivo della Roma è finalmente compiuto. Dopo giorni di attesa febbrile, il direttore sportivo Frederic Massara ha piazzato un doppio colpo decisivo in sole 24 ore, ridisegnando le ambizioni del club . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Leggi anche: Calciomercato Roma, nuova idea in attacco: Gasperini lo ha individuato come individuato come obiettivo principale
Leggi anche: Roma, che sfortuna: si fa male un altro attaccante e ora Gasperini ha solo il mercato
Roma, arriva Malen: Gasperini più sereno. Il Messaggero: "Ma ora serve la difesa" - Ma ora serve la difesa" scrive Il Messaggero in edicola quest'oggi. torinogranata.it
Roma, attacco rivoluzionato: dopo Vaz, c’è Malen. Ma con Zirkzee non è finita - Dopo Robinio Vaz, Gian Piero Gasperini può finalmente abbracciare anche Donyell Malen. tuttomercatoweb.com
Malen alla Roma, è fatta: Gasperini ha il rinforzo in attacco - Si sblocca il mercato a Trigoria, dopo i due attaccanti si lavora per far arrivare in casa giallorossa un difensore, molto calda la pista Dragusin del Tottenham ... tuttosport.com
Malen è atterrato a Ciampino! Arriva anche il primo "Forza Roma" facebook
La #Roma ha chiuso per #Malen e #Vaz, deciderà su #Dovbyk e #Ferguson, deve dare il via libera per #Baldanzi al #Genoa e poi si metterà alla finestra per capire le decisioni del #ManchesterUnited, primo nome fatto da Gasperini ormai due mesi fa x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.