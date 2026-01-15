Malen Roma ecco l’attaccante per Gasperini | il tecnico ha già individuato in che ruolo utilizzarlo!

La Roma ha completato il suo intervento sul reparto offensivo in vista della nuova stagione. L’allenatore Gasperini ha già individuato il ruolo di Malen all’interno della squadra, inserendolo nel piano tattico dei giallorossi. Questa scelta segna un passo importante nel restyling della rosa, con l’obiettivo di migliorare le prestazioni e rafforzare l’attacco in vista delle prossime competizioni.

Roma, attacco rivoluzionato: dopo Vaz, c’è Malen. Ma con Zirkzee non è finita - Dopo Robinio Vaz, Gian Piero Gasperini può finalmente abbracciare anche Donyell Malen. tuttomercatoweb.com

Malen alla Roma, è fatta: Gasperini ha il rinforzo in attacco - Si sblocca il mercato a Trigoria, dopo i due attaccanti si lavora per far arrivare in casa giallorossa un difensore, molto calda la pista Dragusin del Tottenham ... tuttosport.com

Malen è atterrato a Ciampino! Arriva anche il primo "Forza Roma" facebook

La #Roma ha chiuso per #Malen e #Vaz, deciderà su #Dovbyk e #Ferguson, deve dare il via libera per #Baldanzi al #Genoa e poi si metterà alla finestra per capire le decisioni del #ManchesterUnited, primo nome fatto da Gasperini ormai due mesi fa x.com

