Malen Roma ecco l’attaccante per Gasperini | il tecnico ha già individuato in che ruolo utilizzarlo!

Da calcionews24.com 15 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Roma ha completato il suo intervento sul reparto offensivo in vista della nuova stagione. L’allenatore Gasperini ha già individuato il ruolo di Malen all’interno della squadra, inserendolo nel piano tattico dei giallorossi. Questa scelta segna un passo importante nel restyling della rosa, con l’obiettivo di migliorare le prestazioni e rafforzare l’attacco in vista delle prossime competizioni.

Il piano dei giallorossi per la stagione Il restyling offensivo della Roma è finalmente compiuto. Dopo giorni di attesa febbrile, il direttore sportivo Frederic Massara ha piazzato un doppio colpo decisivo in sole 24 ore, ridisegnando le ambizioni del club . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

