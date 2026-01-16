Mahmood in veste di autore | le canzoni scritte per altri artisti

Mahmood, noto artista italiano e vincitore di Sanremo, si distingue anche come autore di canzoni per altri interpreti. La sua capacità di scrivere testi significativi ha contribuito al successo di numerosi brani, confermando il suo talento anche dietro le quinte. In questo ruolo, Mahmood continua a influenzare la scena musicale italiana, portando la sua sensibilità e competenza in ogni progetto che firma.

Mahmood, tra i volti più noti della musica italiana degli ultimi anni, nonché vincitore del Festival di Sanremo nel 2019, con Soldi, e nel 2022 insieme a Blanco, con Brividi, è anche un prolifico autore di testi per altri artisti, in grado di scrivere delle perle che indubbiamente hanno lasciato il segno. Dal successo di Sanremo alle collaborazioni con gli artisti più disparati. Mahmood, all'anagrafe Alessandro Mahmoud, è nato a Milano all'inizio degli anni Novanta e sin da piccolo si è accostato alla musica attraverso la passione per il canto, la chitarra e il pianoforte. Nel corso del tempo ha affinato il suo talento, crescendo artisticamente, fino ad arrivare al 2018, in cui avviene la sua consacrazione grazie all'LP "Gioventù Bruciata".

