Casa Santillo M5S | ennesima bufala su Fico ma forse Meloni nasconde qualcosa?
Polemica FicoCondono: Santillo (M5S) Accusa la Destra di “Confusione Totale” e “Bufala”, chiede chiarimenti a Meloni su Villino. “L’assurda polemica su Roberto Fico con l’ennesima bufala dimostra che la destra è in confusione totale e non sa quello che dice, perché parla di sanatoria e fa riferimento al condono. Al tempo stesso, la maggioranza, propone un emendamento alla Manovra che permette di riaprire i termini di un condono, che è tutt’altra cosa. La loro visione prevede la soluzione dei problemi attraverso il colpo di spugna del condono, noi al contrario abbiamo una visione diversa, puntiamo alla rigenerazione urbana, alla riqualificazione dell’abitato e siamo mossi dalla volontà di dare risposta a chi soffre il problema del disagio abitativo. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
L’unica persona che sembra avere la garanzia della casa è la Presidente Meloni. Valentina D'Orso Agostino Santillo - facebook.com Vai su Facebook
In 6 anni #Salvini da Ministro non ha mosso un dito sul #PianoCasa, oggi viene in commissione a raccontarci poche cose, con pochi soldi e senza un piano. Temo che questo piano casa farà la stessa fine del progetto del #PonteSulloStretto di #Messina. Vai su X
