In arrivo l’edizione speciale di Topolino dedicato ai dialetti

In occasione della Giornata Nazionale dedicata ai dialetti, Panini presenta un’edizione speciale di Topolino, numero 3660. Questa uscita propone una storia scritta in diversi dialetti italiani, valorizzando la varietà linguistica del nostro paese. Un’opportunità per leggere una delle storie classiche attraverso le sfumature di diverse regioni, con un occhio di riguardo alla ricchezza culturale delle tradizioni linguistiche italiane.

In occasione della Giornata Nazionale dedicata ai dialetti, Panini ha annunciato l’arrivo di diverse edizioni speciali del numero 3660 di Topolino, con all’interno una storia con un dialetto differente. Ecco il comunicato stampa: Dopo il grande successo dei numeri 3608 (con la storia Zio Paperone e il PdP 6000 tradotta in catanese, fiorentino, milanese e napoletano ) e 3619 (con la storia Topolino e il ponte sull’oceano tradotta in romanesco, barese, torinese e veneziano ) il settimanale Topolino torna a parlare in dialetto! Topolino -©Panini In occasione della “Giornata nazionale del dialetto e delle lingue locali”, che ricorre ogni 17 gennaio, oltre alla versione in italiano, il numero 3660 – in edicola e su Panini. 🔗 Leggi su Screenworld.it

