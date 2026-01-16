Lo straordinario caso del fumetto a Pordenone venerdì 16 gennaio la presentazione del podcast

Venerdì  16 gennaio 2026, alle  ore 21:00, l’ Arci Cral di San Vito al Tagliamento  ospiterà la presentazione del podcast  COMICS FROM NAON – Lo straordinario caso del fumetto a Pordenone, prodotto da  Viva Comix  e distribuito da  La Tempesta Podcast. L’ingresso è  libero e gratuito. La serata propone un’occasione unica per esplorare una storia che parte da una città apparentemente “di provincia” e arriva a raccontare come  Pordenone sia diventata un laboratorio di creatività alternativa, musicale e fumettistica, capace di influenzare il panorama artistico italiano. A dialogare con il pubblico ci sarà l’autrice del podcast,  Paola Bristot, docente presso l’Accademia di Belle Arti di Venezia, fondatrice di Viva Comix e direttrice artistica del Piccolo Festival Animazione. 🔗 Leggi su Udine20.it

