Lo straordinario caso del fumetto a Pordenone venerdì 16 gennaio la presentazione del podcast

Venerdì 16 gennaio 2026, alle ore 21:00, presso l’Arci Cral di San Vito al Tagliamento, si terrà la presentazione del podcast

Venerdì 16 gennaio 2026, alle ore 21:00, l’ Arci Cral di San Vito al Tagliamento ospiterà la presentazione del podcast COMICS FROM NAON – Lo straordinario caso del fumetto a Pordenone, prodotto da Viva Comix e distribuito da La Tempesta Podcast. L’ingresso è libero e gratuito. La serata propone un’occasione unica per esplorare una storia che parte da una città apparentemente “di provincia” e arriva a raccontare come Pordenone sia diventata un laboratorio di creatività alternativa, musicale e fumettistica, capace di influenzare il panorama artistico italiano. A dialogare con il pubblico ci sarà l’autrice del podcast, Paola Bristot, docente presso l’Accademia di Belle Arti di Venezia, fondatrice di Viva Comix e direttrice artistica del Piccolo Festival Animazione. 🔗 Leggi su Udine20.it

