LIVE Italia-Islanda 3-4 Europei pallamano 2026 in DIRETTA | ritmi subiti alti buona partenza degli azzurri

La partita tra Italia e Islanda negli Europei di pallamano 2026 si sta svolgendo in diretta, con ritmi sostenuti e una buona partenza degli azzurri. Segui gli aggiornamenti in tempo reale per rimanere informato sull’andamento del match, che vede entrambe le squadre impegnate in una sfida equilibrata. Qui troverai tutte le novità e i momenti salienti di questa gara importante.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5.53 L’Islanda fa girare la palla e trova un varco centrale con Jonson, che buca Ebner. Italia-Islanda 3-4. 5.16 Gooooool!! Splendido scarico dietro la schiena di Bortoli per Leo Prantner, che si accentra e trova la prima rete della sua partita. Italia-Islanda 3-3. 4.24 Brutta incomprensione tra i due Mengon che regalano un pallone all’Islanda, che nel 3 contro 1 punisce con Rikhardsson. Italia-Islanda 2-3. 3.29 Gioco veloce per l’Islanda che libera al centro Vidaon. Ebner si apre bene e para la conclusione. Seconda parta dell’azzurro 3.20 Gooooooooool!! Marco Mengon allarga per Thomas Bortoli, che si accentra e trova la seconda rete azzurra. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Italia-Islanda 3-4, Europei pallamano 2026 in DIRETTA: ritmi subiti alti, buona partenza degli azzurri Leggi anche: LIVE Italia-Islanda, Europei pallamano 2026 in DIRETTA: pochi minuti all’esordio degli azzurri Leggi anche: LIVE Italia-Islanda, Europei pallamano 2026 in DIRETTA: esordio complicato per gli azzurri Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Dove vedere in tv Italia-Islanda, Europei pallamano 2026: orario, programma, streaming; Banff Mountain Film Festival Italy 2026: dal 3 febbraio in 43 città tra Italia e Svizzera; Torna in Italia dal 3 febbraio il BANFF Mountain Film Festival World Tour. Guarda il trailer; 10 viaggi da sogno da fare in Europa nel 2026. LIVE Italia-Islanda, Europei pallamano 2026 in DIRETTA: azzurri sfavoriti, serve un’impresa - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Italia- oasport.it

«L'Islanda è una delle favorite per le semifinali, con giocatori di alto livello e, a mio avviso, la migliore del girone». Parole chiare del commissario tecnico Bob Hanning, che danno subito il senso della sfida che attende l’Italia nella sua prima partita agli Europei - facebook.com facebook

Carissimi auguri di Buone Feste dall'Ambasciata d'Italia in Norvegia e Islanda! #Norvegia #Islanda #Norway #Iceland #Italy #Christmas2025 x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.