Biathlon l’incredibile prestazione di Lisa Vittozzi al poligono Nessun errore e miglior shooting time…

Lisa Vittozzi ha regalato una delle sue migliori performance in carriera nel biathlon a Hochfilzen, dominando il poligono con zero errori e stabilendo il miglior tempo di tiro. La sua straordinaria rimonta di tredici posizioni ha portato alla vittoria nell'inseguimento, evidenziando la sua crescita e determinazione in questa stagione.

Lisa Vittozzi ha disputato oggi senza timore di smentita una delle migliori gare dell'intera carriera, vincendo l'inseguimento di Hochfilzen dopo aver recuperato la bellezza di tredici posizioni grazie ad una prestazione sontuosa. La sappadina è stata molto competitiva sugli sci, ma è al poligono che ha fatto la differenza portando a scuola tutte le altre biathlete del circuito. Abbinare precisione e velocità nel rilascio dei colpi rappresenta una sfida estremamente complicata, quindi è particolarmente significativo quanto fatto da Vittozzi nella competizione odierna. La trentenne azzurra, tornata al successo dopo aver saltato per intero la scorsa stagione causa problemi alla schiena, non si è limitata infatti a coprire tutti i bersagli (2020) ma è stata anche la più rapida nella somma delle quattro sessioni di tiro.

