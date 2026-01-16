Stop a L’invisibile, la nuova serie tv con Lino Guanciale. La Rai avrebbe deciso di bloccare il progetto, togliendolo, almeno per ora, dai palinsesti. La serie di Lino Guanciale scomparsa dai palinsesti. Come rivela TvBlog, la serie con Lino Guanciale, intitolata L’invisibile, sarebbe dovuta andare in onda il 13 e 14 gennaio, ma così non è stato. La miniserie è scomparsa dai palinsesti Rai dopo che nelle scorse settimane se ne era parlato a lungo, anche per via della presenza nel cast della cantante Levante, alla sua prima prova come attrice. Guanciale è senza dubbio uno dei volti più amati delle fiction Rai, insieme a Luca Argentero, complici serie di successo come La porta rossa e Il Commissario Ricciardi. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Lino Guanciale, la serie L’invisibile slitta ancora e scompare dai palinsesti

"L'invisibile", Lino Guanciale nelle prime immagini della serie sulla cattura di Messina Denaro - In occasione del terzo anniversario dell'arresto del boss mafioso Matteo Messina Denaro, avvenuto il 16 gennaio del 2023, ecco le prime immagini della miniserie prossimamente in onda su Rai 1 L'Invisi ... repubblica.it