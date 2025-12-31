Napoli è festa in una piazza del Plebiscito strapiena per il Capodanno

A Napoli, Piazza del Plebiscito si prepara ad accogliere i festeggiamenti di fine anno. La piazza, insieme a Rotonda Diaz e Piazza Municipio, sarà il centro di un evento diffuso che coinvolge diverse zone della città. Un momento di convivialità e tradizione, in un’atmosfera di festa semplice e condivisa, per salutare l’anno appena trascorso e dare il benvenuto al nuovo.

Capodanno a Napoli, tanti artisti sanremesi per il concertone a Piazza Plebiscito

