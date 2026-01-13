federal reserve i vertici delle banche centrali difendono powell

I vertici delle banche centrali hanno espresso un sostegno unanime a Jerome Powell e alla Federal Reserve, rispondendo agli attacchi di Trump e all’indagine del Dipartimento di Giustizia. La loro presa di posizione mira a rafforzare l’indipendenza e la stabilità delle istituzioni finanziarie, sottolineando l’importanza di un approccio professionale e condiviso nella gestione delle politiche monetarie.

Fanno fronte compatto i vertici delle banche centrali che hanno diffuso una presa di posizione a sostegno della Federal Reserve e del suo presidente Jerome Powell dopo gli attacchi di Trump e l’ indagine penale avviata dal Dipartimento di Giustizia nei suoi confronti. Nel testo viene ribadito che «l’indipendenza delle banche centrali è una pietra angolare della stabilità dei prezzi, finanziaria ed economica nell’interesse dei cittadini che serviamo». Il documento sottolinea inoltre che «è pertanto fondamentale preservare tale indipendenza, nel pieno rispetto dello Stato di diritto e della responsabilità democratica. 🔗 Leggi su Lettera43.it

