Rosita Celentano a Brugherio L’illusione coniugale sul palco

Rosita Celentano si esibisce a Brugherio con una commedia che esplora le complessità delle relazioni di coppia. Attraverso un racconto che affronta dubbi, malintesi e confessioni, il testo mette in luce le dinamiche interpersonali e le sfide quotidiane di una vita coniugale. Uno spettacolo che invita a riflettere sulle illusioni e le realtà delle relazioni umane, offrendo uno sguardo sobrio e approfondito sulla natura delle connessioni affettive.

Una commedia che indaga le relazioni umane e i conflitti interpersonali. Una storia che ruota attorno alle dinamiche di una coppia sposata, che affronta le sfide e i dubbi legati alla sua vita coniugale, tra confessioni, malintesi e situazioni esilaranti. È lo spettacolo dal titolo “ L’illusione coniugale “, che verrà portato in scena mercoledì 7 gennaio alle 21 al Teatro San Giuseppe di Brugherio. A salire sul palco di via Italia nei panni dei coniugi Massimo e Giovanna e in quelli dell’amico di famiglia Claudio saranno gli attori Rosita Celentano, Attilio Fontana e Stefano Artissunch, interpreti del brillante testo scritto dal drammaturgo francese Eric Assous, con Artissunch che ne cura anche la regia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Rosita Celentano a Brugherio. L’illusione coniugale sul palco Leggi anche: Appuntamento con la finale nazionale della VI edizione di "Palco d'Autore": sul palco l'irpina Benedetta Tirri Leggi anche: Manuela Arcuri conferma la crisi coniugale La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Rosita Celentano a Brugherio. L’illusione coniugale sul palco - Tutte le sfide e i dubbi legati alla vita quotidiana, tra confessioni, malintesi e situazioni esilarant ... msn.com

Rosita Celentano: «A 42 anni ho perso un figlio, poi mi tolsero l'utero per dei fibromi. Fecondazione? Abbiamo assecondato la natura» - Per celebrare la ricorrenza la primogenita del "Molleggiato" si è raccontata sulle pagine della rivista Gente in un'intervista intima, ... leggo.it

Rosita Celentano, chi è: la carriera tra musica, tv e cinema/ “Vissuto una relazione tossica, i tradimenti…” - Chi è Rosita Celentano, volto noto del mondo dello spettacolo tra musica, cinema e tv: il racconto choc sulla vita privata. ilsussidiario.net

Rosita Celentano mi presenta in diretta Nazionale su Rete 4 Mediaset - la Domenica del villaggio - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.