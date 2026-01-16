L' identità tra le macerie | Mia Di Domenico presenta Mama all' auditorium Zambra

Il 21 gennaio alle 18.30, l'auditorium Zambra di Ortona ospiterà l'inaugurazione della mostra fotografica

Il 21 gennaio alle ore 18.30, il Cinema Auditorium Zambra di Ortona, ospiterà l'apertura della nuova mostra fotografica "Mama" di Mia Di Domenico. Il progetto che sarà visitabile per un mese, si configura come un viaggio intimo e visivo attraverso il legame ancestrale che unisce quattro generazioni di donne — l'autrice, sua madre, sua sorella e sua nonna — esplorando il tema della perdita d'identità e il senso di vuoto lasciato da una presenza che si fa progressivamente assenza. Attraverso l'obiettivo, Di Domenico indaga il dolore silenzioso di un distacco emotivo forzato, raccontando con coraggio la fragilità di una madre diventata un involucro di ricordi e la fatica di restare e perdonare tra le macerie della memoria. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

