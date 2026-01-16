L’hanno trovata! Bruciata nel bosco orrore in Italia

Una mattina come tante in un piccolo centro della provincia di Lucca è stata sconvolta da una scoperta drammatica. Nel bosco è stata rinvenuta una donna bruciata, scatenando sgomento e preoccupazione tra la comunità. Le autorità stanno indagando sulle cause e sulle circostanze di questo grave episodio, che ha suscitato grande dolore tra i cittadini.

Una normale mattinata in un piccolo centro della provincia di Lucca si è trasformata in una grave tragedia. Ad Altopascio, la quiete della comunità è stata improvvisamente interrotta dal ritrovamento del corpo di una donna all’interno di un’area boschiva, in circostanze che hanno richiesto l’immediato intervento delle forze dell’ordine e dell’autorità giudiziaria. La vicenda ha scosso profondamente residenti e istituzioni locali, che ora attendono gli esiti degli accertamenti medico-legali per definire con precisione la dinamica dei fatti. Rinvenimento del corpo nel bosco di Marginone. Il cadavere, appartenente a una donna di 64 anni, è stato scoperto in una zona boschiva non distante dalla centrale elettrica di Marginone, frazione del comune di Altopascio, in provincia di Lucca. 🔗 Leggi su Tvzap.it

