Aveva la testa… Orrore sulla neonata trovata nel water fermata la mamma | il fratello l’ha trovata così

La notizia che emerge da Ciriè scuote l’intera provincia torinese e riporta al centro dell’attenzione un dramma familiare consumato nel silenzio di un bagno domestico. Nelle scorse ore una donna di 38 anni è stata fermata e portata nel carcere di Torino, con un’accusa che lascia attoniti: tentato infanticidio. Gli inquirenti stanno cercando di ricostruire ogni dettaglio di una vicenda che appare, fin dalle prime battute, drammaticamente complessa. Tutto sarebbe accaduto nella mattinata di lunedì 24 novembre, quando la donna ha partorito da sola nel bagno dell’abitazione di famiglia. La prima ricostruzione indica che si sarebbe accovacciata sul water durante il travaglio improvviso, senza chiedere aiuto a nessuno. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

