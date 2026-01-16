Il Milan ottiene una vittoria importante in trasferta contro il Como, vincendo 3-1 grazie a una prestazione caratterizzata da pragmatismo e concretezza. Nonostante una partita equilibrata, i rossoneri dimostrano lucidità nelle occasioni decisive, mantenendo così saldo il loro obiettivo di restare in corsa per il titolo. La gara evidenzia l’importanza di approcci efficaci nel calcio di oggi, anche in contesti difficili come quello affrontato contro il Como.

AGI - Un Milan cinico supera il Como per 3-1 in trasferta e rimane agganciato al treno scudetto. Sono un rigore di Nkunku e una doppietta di un ottimo Rabiot a consegnare i tre punti ai sette volte campioni d'Europa che restano sulla scia dell'Inter e infliggono il primo ko casalingo ai lariani. Parte bene la squadra di Fabregas. Alla prima occasione, dopo 10 minuti, i padroni di casa passano in vantaggio. Da Cunha pennella un cross a rientrare dalla sinistra e pesca la testa di Kempf, che da due passi trafigge un Maignan troppo statico nei pressi della linea di porta. Al 24', il portiere francese si fa perdonare quando salva in tuffo con un grande intervento una conclusione mancina di prima intenzione di Nico Paz. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Lezione di cinismo del Milan. Il Como fa la partita ma perde 3-1

