lezione di cinismo del milan il como fa la partita ma perde 3 1

Il Milan ottiene una vittoria importante in trasferta contro il Como, vincendo 3-1 grazie a una prestazione caratterizzata da pragmatismo e concretezza. Nonostante una partita equilibrata, i rossoneri dimostrano lucidità nelle occasioni decisive, mantenendo così saldo il loro obiettivo di restare in corsa per il titolo. La gara evidenzia l’importanza di approcci efficaci nel calcio di oggi, anche in contesti difficili come quello affrontato contro il Como.

Un  Milan cinico  supera il  Como  per 3-1 in trasferta e rimane agganciato al  treno scudetto. Sono un rigore di  Nkunku  e una  doppietta  di un ottimo  Rabiot  a consegnare i tre punti ai sette volte campioni d'Europa che restano sulla scia dell'Inter e infliggono il primo ko casalingo ai lariani. Parte bene la squadra di  Fabregas. Alla prima occasione, dopo 10 minuti, i padroni di casa passano in vantaggio.  Da Cunha  pennella un cross a rientrare dalla sinistra e pesca la testa di  Kempf, che da due passi trafigge un  Maignan  troppo statico nei pressi della linea di porta. Al 24', il  portiere francese  si fa perdonare quando salva in tuffo con un grande intervento una conclusione mancina di prima intenzione di  Nico Paz.

Allegri sprona il Milan a ritrovare il cinismo nella seconda metà della stagione di Serie A.

