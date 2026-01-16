L' esperta spiega i lati positivi e anche quelli negativi di una gravidanza tardiva

La gravidanza tardiva, avvenuta spesso oltre i 40 anni, sta diventando una scelta sempre più frequente, influenzata da fattori sociali e economici. Se da un lato può offrire maggiore maturità e stabilità, dall'altro presenta anche rischi per la salute della madre e del bambino. È importante conoscere sia i vantaggi che le criticità di questa scelta, per affrontarla con consapevolezza e attenzione.

Diventare genitori a 40 anni è sempre più diffuso. Una scelta comune negli ultimi anni per svariate ragioni, soprattutto di tipo socio-economico. Una decisione che ha dei pro, per esempio una maggiore stabilità emotiva, psicologica e anche economica, ma al contempo anche dei "contro", come aspetti biologici che possono rendere complessa la gravidanza stessa. Come spiega l'esperta.

