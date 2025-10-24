L’esperta di spreco alimentare Ludovica Principato spiega a TPI perché il futuro del mondo si decide anche a tavola
Professoressa Principato, in che modo ciò che mettiamo nel piatto è connesso non solo all ' ambiente, ma anche all ' economia, alla salute pubblica e alle disuguaglianze globali? «I sistemi agroalimentari sono sia vittime che carnefici del cambiamento climatico. Così come siccità, deforestazione, erosione del suolo, inondazioni e altri fenomeni hanno un impatto sull'agricoltura e la produzione di cibo, tutte le attività economiche legate alla catena del valore alimentare, dalla produzione agricola fino alla distribuzione e al consumo di alimenti, sono responsabili dal 30 al 37% delle emissioni globali di gas serra derivanti da attività antropogeniche.
