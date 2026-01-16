Leonardo De Andreis, conosciuto come Soltero, ha ottenuto un successo inaspettato con una canzone diventata virale su TikTok e Spotify. La sua musica ha conquistato la top viral e ha riempito i social italiani, dimostrando che seguire le regole dei social non è sufficiente per emergere. Questo brano rappresenta il primo grande tormentone del 2026, segnando un nuovo capitolo nel panorama musicale nazionale.

In Italia l’inizio del 2026 - e già le ultime settimane del 2025 -è stato accompagnato da una canzone che ormai è impossibile non aver sentito almeno una volta. Soltero è ovunque: colonna sonora di moltissimi video sui social network, proprio là dove è cominciata la sua corsa, e ormai consacrata anche in televisione, dove il suo autore Leonardo De Andreis si è esibito di recente cantando il brano dal vivo. Ma chi è Leonardo De Andreis? Ai più attenti il nome non sarà nuovo: bisogna fare un salto indietro fino al 2018, quando partecipò a Sanremo Young, allora condotto da Antonella Clerici. A distanza di quasi otto anni, l’artista originario di Roma — e oggi fiero cittadino di Pomezia — è tornato a far capolino nella scena musicale scegliendo una strada diversa: quella dei social. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Leonardo De Andreis: «Grazie a Soltero ho amici che non ho mai avuto prima. La canzone virale grazie a TikTok, ma non basta seguire le regole dei social per avere successo»

