Leonardo De Andreis chi è il cantante di Soltero | la disabilità l’adozione e il successo su TikTok

Leonardo De Andreis, originario di Pomezia, è un cantante noto per il brano Soltero, pubblicato nel 2024. La sua storia include esperienze di disabilità e di adozione, elementi che hanno segnato il suo percorso personale e artistico. La sua presenza su TikTok ha contribuito a far conoscere la sua musica, portandolo a un pubblico sempre più ampio.

Leonardo De Andreis, cantante originario di Pomezia, è tornato all'attenzione del pubblico grazie alla diffusione virale del brano Soltero, pubblicato nel 2024. Adottato all'età di due anni e affetto da una disabilità motoria, De Andreis ha costruito nel tempo un percorso artistico che ha sempre tenuto separata la dimensione personale da quella musicale, cercando di costruire un'immagine di sé diversa dall'artista disabile, proponendosi al pubblico esclusivamente come artista, evitando gli stereotipi legati alla rappresentazione della disabilità nel racconto televisivo e musicale. Classe 2000, De Andreis ha iniziato ad avvicinarsi alla musica molto presto: già a tre anni sviluppa un forte interesse per l'ascolto musicale, inizialmente orientato verso la musica classica, per poi avvicinarsi progressivamente alla black music.

