Lele Adani | Contro il Milan doveva finire 4 a 0 per il Como

Lele Adani commenta con sincerità la partita tra Como e Milan, affermando che il risultato avrebbe potuto essere più netto per i lombardi. Dopo il match, Fabregas si mostra deluso e risponde alle domande sulla sua carriera da allenatore, sottolineando che al momento si considera ancora un allenatore di serie B, evidenziando la sua volontà di migliorare e crescere nel ruolo.

Quello a fine partita è un Fabregas amarissimo, che si toglie anche qualche sassolino dalle scarpe di fronte alla stampa sportiva che lo incalza: "Se ora sono un allenatore da serie A? No, 1 a 3 Milan. Il risultatismo, a voi piace tanto". Le persone che amano invece vedere il calcio penseranno che il Como otto volte su dieci la vince. Abbiamo giocato bene prima e dopo il vantaggio del Milan. Quando fai settecento passaggi e il Milan duecento non è una cosa normalissima. Poi è vero che Rabiot e Maignan, mamma mia, hanno fatto una partita clamorosa, ti vincono la partita con due azioni". In difesa del tecnico, a consolare un grande Como sconfitto nonostante una prova di grande calcio forse da altre arene più fini, ci pensa Lele Adani con la sua solita verve intervenendo in televisione a commentare a caldo il recupero della 16^ giornata di serie A così: “Faccio io l'analisi di Como-Milan 1-3. 🔗 Leggi su Quicomo.it Leggi anche: Lele Adani: “Viva el Futbol può finire in TV a una sola condizione. Il problema non sarà mai Allegri” Leggi anche: Milan-Lazio, Lele Adani estremo: "Oggi muore l'arbitro" Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Daniele Adani non è convinto del gioco del Milan di Max Allegri; Lo sfogo di Spalletti sul rigore di David: Gente che tifa Milan o Roma che ci dice cosa fare; Adani gode, è il suo trionfo: Avete visto? Allora si può fare senza videini e servilismini; Adani duro: Voi dimenticate cosa c'è dopo il calcio. Gli arbitri faticano a fare colazione al bar. Lele Adani: "Contro il Milan doveva finire 4 a 0 per il Como" - In difesa del tecnico, a consolare un grande Como sconfitto nonostante una prova di grande calcio forse da altre arene più fini, ci pensa Lele Adani con la sua solita verve intervenendo in televisione ... quicomo.it

