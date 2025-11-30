Milan-Lazio Lele Adani estremo | Oggi muore l' arbitro

Una serata ad altissima tensione quella di San Siro, un epilogo convulso e una coda di polemiche che continua a far discutere. La sfida di Serie A tra Milan e Lazio, terminata con la vittoria rossonera per 1-0 grazie al gol di Rafa Leao, è stata segnata da un episodio negli ultimi secondi di recupero che ha acceso proteste, silenzi stampa e reazioni durissime sui social. Nel recupero, con la Lazio sbilanciata alla ricerca del pareggio, un cross di Tavares trova in area Romagnoli, rapido ad anticipare tutti e a calciare verso la porta. Il tiro viene respinto da Pavlovic, colpito dal pallone sul braccio sinistro: un movimento che scatena subito le proteste vibranti dei biancocelesti, convinti che ci fossero gli estremi per il calcio di rigore. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

