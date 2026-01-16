Lecco rapina in treno | Dammi il giubbotto o ti uccido Arrestato l' aggressore

Da ilgiorno.it 16 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un episodio di rapina si è verificato a Lecco, dove un uomo ha minacciato un passeggero con un coltello, chiedendogli il giubbotto. La scena si è conclusa con l’arresto dell’aggressore da parte delle forze dell’ordine. L’episodio evidenzia ancora una volta l’importanza di mantenere la calma in situazioni di pericolo e di affidarsi alle autorità.

Lecco, 16 gennaio 2026 – Voleva il suo giubbotto a tutti i costi. Per obbligarlo a svestirsi della giacca e consegnargliela, gli ha anche puntato alla gola il coltello. "Dammi il giubbotto o ti ammazzo", gli ha urlato. La rapina in treno. Momenti i paura nei giorni scorsi a bordo di un treno della Milano – Lecco – Sondrio. Un passeggero brasiliano di 57 anni è stato aggredito da un altro viaggiatore, un giovane marocchino. È successo su un treno in arrivo alla stazione di Lecco. È stato un assalto all' arma bianca, con un coltello. L'obiettivo? Il giubbotto della vittima, che era in viaggio verso Milano. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

lecco rapina in treno dammi il giubbotto o ti uccido arrestato l aggressore

© Ilgiorno.it - Lecco, rapina in treno: “Dammi il giubbotto o ti uccido”. Arrestato l'aggressore

Leggi anche: Tentata rapina alla Barca. Aggredita e picchiata: "Dammi tutto o ti uccido"

Leggi anche: “Se non ti levi ti uccido”, tenta la rapina a un minimarket e aggredisce il fratello del titolare

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

lecco rapina treno dammiUomo sotto shock a Lecco, accoltellato su un treno per Milano: aggressore arrestato, voleva il suo giubbotto - Un cittadino marocchino è stato arrestato a Lecco per rapina su un treno diretto a Milano: aggredito un passeggero con un coltello per rubargli il giubbotto. virgilio.it

lecco rapina treno dammiTerrore sul treno delle Olimpiadi: un folle minaccia i passeggeri con un coltello - Lecco, 11 gennaio 2026 – La paura corrre sui binari della ferrovia delle Olimpiadi. msn.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.