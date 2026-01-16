Lecco rapina in treno | Dammi il giubbotto o ti uccido Arrestato l' aggressore

Un episodio di rapina si è verificato a Lecco, dove un uomo ha minacciato un passeggero con un coltello, chiedendogli il giubbotto. La scena si è conclusa con l’arresto dell’aggressore da parte delle forze dell’ordine. L’episodio evidenzia ancora una volta l’importanza di mantenere la calma in situazioni di pericolo e di affidarsi alle autorità.

Lecco, 16 gennaio 2026 – Voleva il suo giubbotto a tutti i costi. Per obbligarlo a svestirsi della giacca e consegnargliela, gli ha anche puntato alla gola il coltello. "Dammi il giubbotto o ti ammazzo", gli ha urlato. La rapina in treno. Momenti i paura nei giorni scorsi a bordo di un treno della Milano – Lecco – Sondrio. Un passeggero brasiliano di 57 anni è stato aggredito da un altro viaggiatore, un giovane marocchino. È successo su un treno in arrivo alla stazione di Lecco. È stato un assalto all' arma bianca, con un coltello. L'obiettivo? Il giubbotto della vittima, che era in viaggio verso Milano.

