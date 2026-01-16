Le star di Hollywood contro l' AI | la decisione di Matthew McConaughey

Le star di Hollywood stanno affrontando il tema dell'intelligenza artificiale, esprimendo preoccupazioni e proteste. Dopo Scarlett Johansson, che ha intentato causa contro un’app AI, anche Matthew McConaughey ha deciso di intervenire, evidenziando le sfide legate all’uso non autorizzato delle immagini e dei volti degli attori. Questa disputa riflette le delicate questioni etiche e legali che emergono nel confronto tra cinema tradizionale e nuove tecnologie digitali.

La guerra dei divi di Hollywood contro l 'intelligenza artificiale è cominciata. Dopo Scarlett Johansson - che nel 2023 ha fatto causa all'app AI Lisa per aver utilizzato, senza il suo consenso, un avatar con il suo volto per uno spot pubblicitario - ora è Matthew McConaughey a passare all'attacco. L'attore americano ha deciso di prevenire ogni uso improprio della sua immagine - e della sua voce - brevettandole. Il brevetto. Negli scorsi giorni McConaughey ha depositato alcuni video della sua immagine e del suono della sua voce presso l'American Intellectual Property Institute per tutelarsi da utilizzi impropri da parte di applicazioni o piattaforme di intelligenza artificiale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Le star di Hollywood contro l'AI: la decisione di Matthew McConaughey Leggi anche: Mentre Hollywood dice no, Matthew McConaughey vende la voce all’IA: cosa sta succedendo davvero Leggi anche: Matthew McConaughey contro l’Ai: brevetta la sua immagine e la sua voce voce per difendersi dai deepfake Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. La vita tranquilla di Amanda Seyfried dopo aver evitato Hollywood: l’attrice trova “tempo e privateness” crescendo la famiglia in una fattoria – tra i timori di essere cancellata a causa di commenti controversi; Kiefer Sutherland, star di 24 e Metal Gear Solid 5, arrestato dopo aver aggredito e minacciato un autista di un taxi a Hollywood; Golden Globes 2026, le star indossano spille ICE OUT per protestare contro l'ICE in omaggio a Renee Good. Le star di Hollywood contro l'AI: la decisione di Matthew McConaughey - L'attore americano ha deciso di prevenire ogni uso improprio della sua immagine e della sua voce brevettandole ... ilgiornale.it

Star di Hollywood contro Google e OpenAI - Molte star di Hollywood hanno chiesto all'amministrazione Trump di non cambiare l'attuale legge sul copyright per favorire Google e OpenAI. punto-informatico.it

Golden Globes 2026, le star protestano contro l’ICE: spille con le scritte ICE OUT in omaggio a Renee Good - Molte star di Hollywood si sono presentate alla cerimonia di premiazione mostrando al petto la spilla di protesta contro l'Immigration and Customs Enforcement. msn.com

Molte star di Hollywood si sono presentate alla cerimonia di premiazione mostrando al petto la spilla di protesta contro l'Immigration and Customs Enforcement. - facebook.com facebook

La star di Hollywood non è solo innamoratissima del compagno Jim Curtis, ma orgogliosa del suo lavoro. Lo conferma in una nuova intervista: «È una persona molto speciale, molto semplice e molto gentile» x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.