Le star di Hollywood contro l' AI | la decisione di Matthew McConaughey

Le star di Hollywood stanno affrontando il tema dell'intelligenza artificiale, esprimendo preoccupazioni e proteste. Dopo Scarlett Johansson, che ha intentato causa contro un’app AI, anche Matthew McConaughey ha deciso di intervenire, evidenziando le sfide legate all’uso non autorizzato delle immagini e dei volti degli attori. Questa disputa riflette le delicate questioni etiche e legali che emergono nel confronto tra cinema tradizionale e nuove tecnologie digitali.

La guerra dei divi di Hollywood contro l 'intelligenza artificiale è cominciata. Dopo Scarlett Johansson - che nel 2023 ha fatto causa all'app AI Lisa per aver utilizzato, senza il suo consenso, un avatar con il suo volto per uno spot pubblicitario - ora è Matthew McConaughey a passare all'attacco. L'attore americano ha deciso di prevenire ogni uso improprio della sua immagine - e della sua voce - brevettandole. Il brevetto. Negli scorsi giorni McConaughey ha depositato alcuni video della sua immagine e del suono della sua voce presso l'American Intellectual Property Institute per tutelarsi da utilizzi impropri da parte di applicazioni o piattaforme di intelligenza artificiale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

