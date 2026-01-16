Le spese la card Ita la mancata sanzione a Meta | cosa c’è nelle carte dei pm sul Garante della privacy

Giovedì, la Guardia di finanza ha perquisito la sede del Garante per la privacy nell’ambito di un’indagine della procura di Roma. L’indagine coinvolge il presidente Pasquale Stanzione e altri componenti, e si concentra su questioni legate alle spese, alla card Ita e alla mancata sanzione a Meta. Le carte dei pm rivelano dettagli sulle attività e le eventuali responsabilità all’interno dell’ente di tutela della privacy.

Giovedì la Guardia di finanza ha perquisito la sede del Garante per la privacy, nell’ambito di un’indagine della procura di Roma che coinvolge il presidente Pasquale Stanzione e i componenti Ginevra Feroni Cerrina, Agostino Ghiglia e Guido Scorza. I pm, che indagano in seguito alle inchieste di Report, ipotizzano peculato e corruzione, concentrandosi su condotte «disinvolte», «che da meri illeciti offensivi del decoro» dell’autorità sono «sfociati con facilità» nelle «ipotesi delittuose» contestate. Le spese dei membri del Garante della privacy. Dalle carte emerge che tra il 2021 e il 2024 «le spese per il Collegio sono aumentate del 46 per cento, con un incremento di circa 776 mila euro annui, in larga parte riconducibile a rimborsi per viaggi, soggiorni in alberghi di categoria “cinque stelle”, cene di rappresentanza, servizi di lavanderia, fino a ricomprendere altresì fitness e cura della persona ». 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it

