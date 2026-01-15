Il b&b abusivo le spese per gli alberghi e i voli | il giornalista Thomas Mackinson spiega come nasce l’inchiesta sul Garante della Privacy

Il giornalista Thomas Mackinson analizza come si è sviluppata l’inchiesta sul Garante della Privacy, evidenziando le implicazioni di un b&b abusivo, le spese per alberghi e voli, e le perquisizioni della Guardia di Finanza alla sede dell’Autorità. L’indagine, condotta dalla Procura di Roma, coinvolge il presidente Pasquale Stanzione e altri membri, sollevando questioni sulla trasparenza e sull’operato dell’ente.

Perquisizioni da parte della Guardia di Finanza alla sede del Garante della Privacy nell’ambito di una indagine della Procura di Roma che vede indagato il presidente dell’Autorità, Pasquale Stanzione e gli altri membri dell’autorità. Peculato e corruzione i reati ipotizzati. Durante la riunione in diretta streaming della redazione de Ilfattoquotidiano.it, il giornalista Thomas Mackinson, che si è più volte occupato della vicenda, spiega come è nata l’inchiesta, quali sono gli elementi più importanti quali sviluppi potrebbe avere. L'articolo Il b&b abusivo, le spese per gli alberghi e i voli: il giornalista Thomas Mackinson spiega come nasce l’inchiesta sul Garante della Privacy proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Il b&b abusivo, le spese per gli alberghi e i voli: il giornalista Thomas Mackinson spiega come nasce l’inchiesta sul Garante della Privacy Leggi anche: Garante per la Privacy: ne parlano Peter Gomez e Thomas Mackinson Leggi anche: Auto blu per incontrare Arianna Meloni e sconti sui voli: le carte dell’inchiesta sul Garante Privacy Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Trenta metri, pochi passi. È la distanza che separa l’appartamento in cui vive – a spese degli italiani – il Garante della privacy dal B&B abusivo di famiglia affacciato sul Pantheon. Una distanza che rende difficile sostenere, come ha sempre fatto Pasquale Stan facebook #PasqualeStanzione vive in un appartamento vista Pantheon da 3.000 euro al mese, a spese dello Stato. La #figlia gestisce un #BedandBreakfast leggermente abusivo nello stesso palazzo. Lui non lo sapeva,dice. #Garante a sua insaputa. x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.