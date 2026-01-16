Le mostre da non perdere nell' inverno 2026 a Roma

Le mostre da non perdere nell'inverno 2026 a Roma offrono un'opportunità per scoprire nuove esposizioni e approfondire la conoscenza del patrimonio culturale della città. Nel corso della stagione, numerosi eventi e mostre si svolgeranno nella Capitale, arricchendo il panorama artistico e culturale di Roma. Questa stagione rappresenta un momento importante per appassionati e visitatori che desiderano esplorare le eccellenze artistiche e storiche della città.

Inizia un nuovo anno anche per la cultura romana, tante iniziative in programma nel 2026 e numerose anche le mostre che restano o che arrivano nella Capitale. Musei civici e statali, strutture private, gallerie più o meno grandi e note sul territorio di Roma presentano le loro esposizioni. Si. 🔗 Leggi su Romatoday.it Leggi anche: Le mostre di moda da non perdere nel 2026 Leggi anche: Dai Metafisici ad Arnaldo Pomodoro: le 10 mostre da non perdere in Italia nel 2026 La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. L'Arte racconta la Montagna: le mostre nell'anno delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina; Gennaio 2026: le 10 mostre a Torino da non perdere; 10 mostre di design e architettura da non perdere nel 2026; Milano Fashion Week FW2627, dalle sfilate alle mostre, tutti gli eventi da non perdere. L’inverno nell’arte: scopri la mostra che celebra la stagione più fredda dell’anno - Bianche emozioni dalla Collezione Salce" indaga l’evoluzione degli sport invernali e il loro impatto sulla società, sull’economia e sul paesaggio alpino. libreriamo.it Tutte le mostre da vedere in Puglia durante questo inverno (anche durante le festività) - Artribune ha selezionato per voi le mostre più interessanti da visitare in tutta la regione ... artribune.com La mostra “Donne nella Napoli spagnola” e gli altri eventi da non perdere - Il piccolo borgo lombardo Leggiuno (Varese) si illumina con le Lucine di Natale; un milione di led che lo trasformano in una grande installazione a cielo aperto. iodonna.it 5 Gennaio 2026 Le mostre da non perdere a gennaio in tutta Italia Museo del 900, @MAMboBologna, Associazione Moreni, @Pal_Bentivoglio, @galleriaborghes su @Exibart x.com Eventi e mostre da non perdere! , Seconda edizione di Arcipelago Mediterraneo Fondazione "Giuseppe Siotto" ì . della mostra Multipli/City, di Siir Özbilge L - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.