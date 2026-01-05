Le mostre di moda da non perdere nel 2026

Le mostre di moda del 2026 offrono un’occasione per approfondire l’eredità di figure chiave del Novecento, tra cui stilisti, icone e movimenti culturali. Da Schiaparelli ad Alaïa, dagli Antwerp Six a Westwood e Kawakubo, fino a Elisabetta II e Marilyn Monroe, queste esposizioni permettono di esplorare l’evoluzione del costume e della cultura, offrendo uno sguardo attento e riflessivo sulle tendenze e le innovazioni che hanno segnato il se

L'anno appena cominciato mette in mostra alcune delle figure più iconiche della moda e della cultura del Novecento: da Schiaparelli ad Alaïa, dagli Antwerp Six a Westwood e Kawakubo, fino a Elisabetta II, Marilyn Monroe e gli anni '90 britannici.

Le mostre di gennaio 2026 da vedere in Italia - Le mostre in chiusura e le nuove inaugurazioni: quali vedere nel mese di gennaio nel nostro Paese Siamo agli sgoccioli per poter visitare alcune mostre importanti che stanno per concludersi in Italia, ... siviaggia.it

Parigi, Firenze, Milano, Londra e Venezia: queste sono le città che ospitano delle mostre imprendibili. Grandi nomi e importanti temi animano il programma espositivo del 2026 - Un viaggio tra arte contemporanea, grandi nomi e città iconiche: ecco le esposizioni imperdibili del 2026 tra Parigi, Londra e Milano. iconmagazine.it

