Le Fiabe italiane di Calcino Il Re dei pavoni

Le Fiabe italiane di Calcino Il Re dei pavoni sarà protagonista di una rappresentazione teatrale dedicata a bambini e famiglie. L’evento si svolgerà durante la stagione di spettacoli di Guascone Teatro, con due repliche: domani alle 17 al Teatro Verdi e domenica alle 17 al Teatro delle Sfide a Bientina. Un’occasione per avvicinare i più giovani al mondo del teatro attraverso un racconto tradizionale e coinvolgente.

BIENTINA In arrivo il teatro per bambini e famiglie nella stagione di spettacoli di Guascone Teatro, che si terrà domani alle ore 17 al Teatro Verdi e domenica, sempre alle ore 17, al Teatro delle Sfide. La compagnia Pilar Ternera presenterà Il Re dei pavoni, spettacolo tratto dalle Fiabe italiane di Italo Calvino, con la regia di Francesco Cortoni. In scena andranno Silvia Lemmi, Marco Fiorentini e lo stesso Cortoni, con costumi e oggetti di scena di Giordana Vassena e Francesca Lombardi. Con questo spettacolo la compagnia, da anni impegnata nella produzione di teatro per ragazzi, avvierà il percorso Fiabe italiane, difatti l'esigenza di lavorare sul patrimonio narrativo della tradizione nasce dalla volontà di esplorare storie meno conosciute ma di grande forza evocativa e simbolica, capaci di coinvolgere il pubblico delle nuove generazioni.

