Non sono le fiabe a dare al bambino la sua prima idea di orco Ciò che le fiabe gli danno è la prima idea chiara della possibile sconfitta dell’orco
Z ucche, ragnatele e streghette. Dai primi di ottobre le nostre città sono piene di addobbi a tema Halloween. E se ancora qualche detrattore della ricorrenza – in quanto festa d’importazione – resiste, i più si preparano a celebrarla. Soprattutto se si hanno bambini per casa. Gli autori del podcast Le Favole di B, Barbara e Federico, esperti di narrativa per bambini, hanno scelto di provare a convincere gli scettici, e a galvanizzare gli entusiasti, spiegando perché Halloween, streghe e mostri vadano accolti nelle storie per bambini, e nelle loro vite. Il “vero” Bambi arriva al cinema, con la voce di Francesca Michielin X Leggi anche › Halloween, la Royal Family lo mette al bando, ma Kate Middleton “si ribella” Halloween, 3 ragioni per raccontare ai bambini storie di paura, mostri e streghe. 🔗 Leggi su Iodonna.it
