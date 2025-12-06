Usa Casa Bianca pubblica VIDEO Fake News Wrapped con le 5 testate accusate di disinformazione tra cui WP e Reuters; NYT fa causa a Pentagono

Con un video di pochi secondi ispirato ai riassunti annuali Spotify Wrapped, la Casa Bianca ha stigmatizzato le prime 5 testate accusate di fake news. Tra queste figura anche il New York Times, in 4° posizione, che ha intentato una causa federale al Pentagono per le nuove restrizioni vigenti. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Usa, Casa Bianca pubblica VIDEO "Fake News Wrapped" con le 5 testate accusate di disinformazione tra cui WP e Reuters; NYT fa causa a Pentagono

