Laura Pausini a Sanremo 2026 potrebbe duettare con Giorgia

Si ipotizza che Laura Pausini possa partecipare a Sanremo 2026, con possibilità di un duetto con Giorgia. Secondo alcune indiscrezioni riportate da Novella 2000, questa collaborazione potrebbe essere tra le sorprese della prossima edizione del festival. Resta da confermare se queste voci si concretizzeranno, mentre gli appassionati attendono aggiornamenti sui nomi degli artisti coinvolti.

Il 2026 sarà un anno ricco di impegni per Laura Pausini. Proprio oggi la cantante italiana più famosa al mondo ha rilasciato la cover di La dernière chanson (Due vite) in duetto con Julien Lieb. Si tratta di un omaggio alla canzone di Marco Mengoni e sarà contenuta nel disco Io Canto 2, in uscita il prossimo 6 febbraio. Nella stessa giornata l'artista romagnola tornerà anche ad esibirsi a San Siro, in occasione della Cerimonia d'Apertura dei Giochi Olimpici di Milano Cortina. Ma non è finita qui. Pochi giorni fa è stato annunciato che sarà la Pausini la co-conduttrice che affiancherà Carlo Conti per tutte le cinque serate del Festival di Sanremo 2026, che si terrà dal 24 al 28 febbraio.

Giorgia e Laura Pausini insieme sul palco dell’Ariston. Tra le idee in serbo per #Sanremo2026, sarebbe previsto un momento magico: un duetto di Giorgia e Laura sulle note di “E poi”, in una delle serate del Festival. (Il Messaggero) x.com

