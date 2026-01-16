L’attore premio Oscar registra voce e immagine per fermare deepfake e abusi digitali

Un attore premio Oscar ha deciso di registrare voce e immagine per contrastare i rischi dei deepfake e degli abusi digitali. Con l’avanzare rapido dell’intelligenza artificiale, cresce anche la preoccupazione per l’uso non autorizzato di immagini e voci, che possono essere manipolate e sfruttate senza consenso. Questa iniziativa mira a proteggere l’identità degli artisti e a promuovere un utilizzo più responsabile delle tecnologie emergenti.

L ’ intelligenza artificiale corre veloce. Forse troppo, e in modo potenzialmente pericoloso, almeno secondo molti artisti che vedono la propria immagine e la propria voce trasformarsi in materiale replicabile, manipolabile e sfruttabile senza controllo. Tra loro c’è anche Matthew McConaughey. L’attore premio Oscar h a deciso di passare all’azione, scegliendo di tutelarsi in modo preventivo contro l’uso non autorizzato della sua identità digitale. Intelligenza artificiale e benessere mentale: i consigli dell'esperta. guarda le foto Un nuovo strumento legale contro deepfake e IA non consensuale. 🔗 Leggi su Iodonna.it

