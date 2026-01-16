L’Antitrust mette nel mirino Call of Duty e Diablo Immortal | istruttoria sui contenuti a pagamento

Roma, 16 gennaio 2026 – L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha avviato due istruttorie nei confronti di Activision Blizzard (gruppo Microsoft) per i videogiochi " Diablo Immortal " e " Call of Duty Mobile " – definiti free to play, ma con possibilità di acquisti in game –per pratiche commerciali ingannevoli, aggressive e in violazione dei diritti contrattuali dei consumatori. Secondo l'Autorità, la società opererebbe in modo contrario alla normativa preposta alla tutela dei consumatori e, in particolare, alla diligenza professionale richiesta in un settore molto sensibile ai rischi di sviluppo di dipendenza dal gioco. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

