Intelligenza artificiale indagine antitrust su Google | nel mirino Ue i contenuti editoriali utilizzati da AI Overviews

La Commissione europea ha avviato un’indagine antitrust su Google, concentrandosi su AI Overviews, la funzione che rielabora i contenuti del web all’interno della piattaforma. L’indagine mira a verificare eventuali pratiche anticoncorrenziali nell’utilizzo dei contenuti editoriali da parte dell’intelligenza artificiale di Google.

AI Overviews, la funzione che riscrive il web dentro Google, è finita sotto indagine formale antitrust della Commissione europea. Il fascicolo aperto a Bruxelles punta a verificare se il colosso di Mountain View abbia utilizzato i contenuti degli editori online e i video caricati su YouTube per addestrare e alimentare i propri modelli di intelligenza artificiale generativa senza un compenso adeguato e senza offrire la possibilità di rifiutare l’uso dei materiali. L’indagine riguarda in particolare i riepiloghi generati dall’IA che compaiono sopra i risultati organici di ricerca e la cosiddetta “Modalità AI”, una scheda simile a un chatbot che risponde alle query in forma conversazionale. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

