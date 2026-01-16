L’anno del Kodokan inizia bene Successi e podi a Reggio Emilia

L’anno del Kodokan inizia con risultati positivi. Il Judo Kodokan Cesena ha partecipato al 38° Trofeo Città del Tricolore – Memorial Otello Bisi a Reggio Emilia, una delle principali manifestazioni regionali di judo. L’evento, organizzato dal Dojo Sdk, ha visto i nostri atleti ottenere successi e podi, confermando l’ottimo stato di forma e l’impegno della società in questa nuova stagione sportiva.

Il Judo Kodokan Cesena ha inaugurato il nuovo anno sportivo nel migliore dei modi, prendendo parte a una delle manifestazioni più note del panorama judoistico regionale: il 38° Trofeo Città del Tricolore – Memorial Otello Bisi, svoltosi a Reggio Emilia e organizzato dalla società di casa, il Dojo Sdk. La competizione ha richiamato oltre 200 atleti, provenienti da numerose società del territorio e da altre regioni, dando vita a una giornata intensa, combattuta e ricca di emozioni. Sul tatami si sono susseguiti incontri di alto livello tecnico, confermando ancora una volta il valore sportivo e formativo di questo appuntamento.

