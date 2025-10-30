ns emilia pioggia di podi tanti ferraresi a medaglia

Anche per N.S. Emilia la nuova stagione ha preso il via lo scorso week-end, con la società che ha partecipato alla 14^ edizione del prestigioso Trofeo Nuoto FIN Riccione. La manifestazione ha visto coinvolti più di 700 atleti provenienti dal panorama natatorio nazionale e la presenza di alcuni nuotatori di rilievo internazionale. A salire sul podio per N.S. Emilia nella prima uscita ufficiale, conquistando 24 medaglie complessive, 6 ori, 6 argenti e 12 bronzi, sono stati Alberghini Giorgia bronzo 100 farfalla cat. Ragazzi 1, Bulzoni Giorgia argento 100 farfalla e 200 misti cat. Ragazzi 2, Ciocci Giada oro 200 stile, bronzo 100 farfalla e 100 stile cat. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

