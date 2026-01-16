L’AGCOM accusa Call of Duty | Mobile e Diablo Immortal di pratiche commerciali ingannevoli e aggressive

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha avviato due istruttorie nei confronti di Call of Duty: Mobile e Diablo Immortal, giochi free-to-play di Activision Blizzard, società del gruppo Microsoft. Le indagini riguardano presunte pratiche commerciali ingannevoli e aggressive, con l’obiettivo di tutelare i consumatori e garantire corretta trasparenza nel mercato dei giochi digitali.

L'agenzia italiana contesta pratiche commerciali ritenute ingannevoli e aggressive, con possibili violazioni dei diritti dei consumatori, con l'indagine che mette sotto esame strategie di gioco che potrebbero indurre gli utenti, inclusi minorenni, a compiere acquisti digitali senza piena consapevolezza, sfruttando meccaniche di design manipolativo e interfacce studiate per trattenere i giocatori più a lungo.

