Accoltellato davanti alla scuola Ma era il bersaglio sbagliato

Un giovane viene accoltellato davanti alla scuola, ma si scopre che non era il bersaglio originario. Le strade di una città sempre più violenta sono segnate da episodi di coltellate, un triste e ricorrente scenario che inquieta e preoccupa. La violenza si manifesta come un inquietante filo conduttore, lasciando dietro di sé ferite e interrogativi sulla sicurezza e sulla convivenza.

© Ilgiornale.it - Accoltellato davanti alla scuola. Ma era il bersaglio sbagliato Coltelli, ancora coltelli, triste comun denominatore lungo le strade di una città sempre più violenta. Nelle ultime 24 ore a Milano due ventenni sono finiti d'urgenza in ospedale, ricoverati in gravissime condizioni dopo essere stati aggrediti in strada, sebbene in luoghi e frangenti differenti. Due giovani fortunati se si considera che entrambi alla fine se la caveranno, fatto non scontato all'arrivo al pronto soccorso. Il primo caso è una rapina in piena regola. Succede martedì a mezzanotte in via Ovada, alla Barona, periferia sud ovest della città. La chiamata ai soccorsi arriva senza informazioni, dall'altra parte c'è un passante sconvolto per aver rinvenuto un ragazzo a terra, ferito e sanguinante e l'uomo è talmente allarmato che non riesce a spiegarsi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it Leggi anche: Sesto, 18enne accoltellato davanti a scuola: è gravissimo. Aggressori in fuga Leggi anche: Milano, accoltellato davanti a scuola 18enne: è grave Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Sesto San Giovanni, spedizione punitiva all'uscita da scuola: in tre accoltellano studente 18enne ma è il bersaglio sbagliato; Studente 18enne accoltellato davanti a una scuola dopo una lite su un autobus. Indagini in corso; Studente di 18 anni accoltellato davanti a scuola: è gravissimo. “Resa dei conti”, tre aggressori in fuga; Sesto San Giovanni, studente accoltellato davanti alla scuola. Accoltellato davanti alla scuola. Ma era il bersaglio sbagliato - Coltelli, ancora coltelli, triste comun denominatore lungo le strade di una città sempre più violenta. ilgiornale.it

Sesto San Giovanni, spedizione punitiva all'uscita da scuola: in tre accoltellano studente 18enne ma è il bersaglio sbagliato - La vittima, un ragazzo egiziano, è stata trasportata d’urgenza al Niguarda. milano.corriere.it

Studente di 18 anni accoltellato davanti a scuola: è gravissimo. “Resa dei conti”, tre aggressori in fuga - Sesto San Giovanni, il ragazzo dell'istituto superiore De Nicola ferito all’addome. msn.com

Milano, 18enne accoltellato fuori da scuola Era cosciente ma perdeva molto sangue

#Juorno #agguato davanti #scuola a #sestosangiovanni, #studente #accoltellato all’uscita dell’istituto x.com

Accoltellato fuori da scuola, è in condizioni serie, ma non in pericolo di vita: davanti a un liceo artistico di Sesto San Giovanni, un 18enne di origini egiziane è stato aggredito da un gruppo di coetanei. Servizio di Elisabetta Santon https://www.rainews.it/tgr/lom - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.