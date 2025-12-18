Accoltellato davanti alla scuola Ma era il bersaglio sbagliato

Zazoom 18 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un giovane viene accoltellato davanti alla scuola, ma si scopre che non era il bersaglio originario. Le strade di una città sempre più violenta sono segnate da episodi di coltellate, un triste e ricorrente scenario che inquieta e preoccupa. La violenza si manifesta come un inquietante filo conduttore, lasciando dietro di sé ferite e interrogativi sulla sicurezza e sulla convivenza.

accoltellato davanti alla scuola ma era il bersaglio sbagliato

© Ilgiornale.it - Accoltellato davanti alla scuola. Ma era il bersaglio sbagliato

Coltelli, ancora coltelli, triste comun denominatore lungo le strade di una città sempre più violenta. Nelle ultime 24 ore a Milano due ventenni sono finiti d'urgenza in ospedale, ricoverati in gravissime condizioni dopo essere stati aggrediti in strada, sebbene in luoghi e frangenti differenti. Due giovani fortunati se si considera che entrambi alla fine se la caveranno, fatto non scontato all'arrivo al pronto soccorso. Il primo caso è una rapina in piena regola. Succede martedì a mezzanotte in via Ovada, alla Barona, periferia sud ovest della città. La chiamata ai soccorsi arriva senza informazioni, dall'altra parte c'è un passante sconvolto per aver rinvenuto un ragazzo a terra, ferito e sanguinante e l'uomo è talmente allarmato che non riesce a spiegarsi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Leggi anche: Sesto, 18enne accoltellato davanti a scuola: è gravissimo. Aggressori in fuga

Leggi anche: Milano, accoltellato davanti a scuola 18enne: è grave

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Sesto San Giovanni, spedizione punitiva all'uscita da scuola: in tre accoltellano studente 18enne ma è il bersaglio sbagliato; Studente 18enne accoltellato davanti a una scuola dopo una lite su un autobus. Indagini in corso; Studente di 18 anni accoltellato davanti a scuola: è gravissimo. “Resa dei conti”, tre aggressori in fuga; Sesto San Giovanni, studente accoltellato davanti alla scuola.

accoltellato davanti scuola eraAccoltellato davanti alla scuola. Ma era il bersaglio sbagliato - Coltelli, ancora coltelli, triste comun denominatore lungo le strade di una città sempre più violenta. ilgiornale.it

accoltellato davanti scuola eraSesto San Giovanni, spedizione punitiva all'uscita da scuola: in tre accoltellano studente 18enne ma è il bersaglio sbagliato - La vittima, un ragazzo egiziano, è stata trasportata d’urgenza al Niguarda. milano.corriere.it

accoltellato davanti scuola eraStudente di 18 anni accoltellato davanti a scuola: è gravissimo. “Resa dei conti”, tre aggressori in fuga - Sesto San Giovanni, il ragazzo dell'istituto superiore De Nicola ferito all’addome. msn.com

Milano, 18enne accoltellato fuori da scuola Era cosciente ma perdeva molto sangue

Video Milano, 18enne accoltellato fuori da scuola Era cosciente ma perdeva molto sangue

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.