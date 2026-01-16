Francesco Camarda torna al Milan dopo la recente esperienza al Lecce, dove ha maturato importanti capacità. Nei prossimi giorni, il club rossonero completerà l’acquisto di un nuovo attaccante per rafforzare la rosa in vista della volata finale per la salvezza. La cessione di Camarda permetterà al giovane talento classe 2008 di tornare nel club di origine, continuando il suo percorso di crescita nel settore giovanile.

Francesco Camarda torna al Milan. Nei prossimi giorni, infatti, il Lecce acquisterà un nuovo attaccante per dare l’assalto alla salvezza e contestualmente libererà il talento classe 2008, destinato a tornare così in rossonero. Una mossa per certi aspetti a sorpresa, ma decisamente intrigante in chiave mercato. Camarda, infatti, rientrerà alla casa madre per restarci, al di lá dell’infortunio alla spalla che lo terrà fuori nelle prossime settimane. La sensazione è che la punta classe 2008 possa diventare la risposta milanista al Pio Esposito versione nerazzurra. Per un Derby a suon di gol tra giovani talenti italiani. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - La volata scudetto

Leggi anche: Inter e Napoli, sarà volata scudetto (10 cose che ha detto la prima giornata del 2026)

Leggi anche: Sinfonia Sinner, Vienna lancia la super volata

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Scontri diretti, Champions e... Inter, Milan, Napoli: il lungo gennaio della corsa scudetto; Lo schiaffo degli arbitri al Napoli, due ombre sulla volata scudetto; Scudetto aperto: Inter, Napoli e Milan nella volata decisiva; Conte folgorato dal rosso: Napoli in ginocchio per due giornate.

Inter e Napoli, sarà volata scudetto (10 cose che ha detto la prima giornata del 2026) - Duello scudetto tra Inter e Napoli, la fatica del Milan, i passi falsi di Juventus e Roma e altre notizie emerse dal penultimo turno del girone d'andata della Serie A. panorama.it