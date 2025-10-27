Sinfonia Sinner Vienna lancia la super volata
Ha incassato con la vittoria di Vienna meno di un decimo di quanto guadagnato una settimana prima a Riad trionfando nel Six Kings Slam, ma Jannik Sinner è più che felice, con il 22esimo titolo Atp della carriera, il quarto dell’anno e il premio di oltre mezzo milione arrivato in Austria. Per nulla semplice, la finale in cui ieri l’altoatesino ha prevalso su Sascha Zverev: 3-6 6-3 7-5 il punteggio a favore del numero due del mondo, visibilmente dolorante col passare dei game alla gamba sinistra, ma abile per portare il match dalla propria parte soprattutto con il servizio. Chissà, se le polemiche per la rinuncia alla Davis hanno avuto un peso. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
