Trattati come bestie | la denuncia di Ali trattenuto nel Cpr di Milano tra sporcizia docce gelide e cibo scadente
Ali (nome di fantasia), trattenuto all'interno del Cpr di Milano, ha denunciato a Fanpage.it le condizioni "disumane" e di "degrado" che ogni giorno si ritrova a vivere all'interno del Corelli. "Siamo trattati come bestie", ha raccontato. "Ci tolgono la dignità, la voglia di parlare e perfino di sperare. Mi vergogno di questo sistema che chiude gli occhi. Le cose devono cambiare". 🔗 Leggi su Fanpage.it
