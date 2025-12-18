USA il governo ammette responsabilità nel disastro aereo in cui a gennaio morirono 67 persone

Il governo statunitense riconosce la propria responsabilità nel disastro aereo di gennaio a Washington, che ha causato 67 vittime. Federal Aviation Administration e forze armate hanno ammesso il loro ruolo nello scontro tra un jet e un elicottero, un incidente che ha scosso l’intera nazione e sollevato importanti questioni sulla sicurezza e la gestione degli airspace.

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.