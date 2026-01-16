La truffa delle liste d’attesa si verifica quando alcune ASL fissano esami urgenti a distanza di mesi o anni, attribuendo ai pazienti il rifiuto di date precedenti. Questa pratica crea false evidenze di disponibilità e può ritardare diagnosi importanti. È fondamentale conoscere i propri diritti e chiedere chiarimenti per evitare che questa strategia comprometta la qualità delle cure.

In molte Asl si fissano esami urgenti a distanza di mesi o anni, scrivendo che il paziente ha rifiutato una data precedente. Che però non era mai stata proposta. In questo modo si aggira la legge e si taroccano le statistiche. E i manager incassano i premi. La signora Marisa vive a Ischia e ha un figlio di 19 anni con un grave problema agli occhi. Dovrà subire trapianto di cornea. Perciò deve fare un esame importante. Si rivolge all’Asl il 12 dicembre 2025, l’esame viene fissato il 7 gennaio 2027. Fuori tempo massimo. Fuori da ogni logica. E pure fuori legge. Ma non è tutto: sul suo foglio di prenotazione compare una scritta: «L’assistito rinuncia alla prima disponibilità per giovedì 26 marzo 2026». 🔗 Leggi su Laverita.info

