Cosa poteva legare l’indimenticabile Superman con uno degli attori più poliedrici e trasformisti mai apparsi sul grande schermo? Stando a quanto dichiarato qualche tempo fa da Glenn Close del documentario su Christopher Reeve, tra lui e Robin Williams esisteva un legame fortissimo risalente agli anni giovanili. “Ho sempre pensato che se Chris fosse stato ancora in giro, Robin sarebbe ancora vivo. La loro amicizia, il loro legame, è roba da leggenda. Non solo ha resistito, ma è diventato una forza vivificante che li ha sostenuti entrambi. Insieme vivevano il tipo di vita frenetica e folle che il nostro business può offrirti se diventi un fenomeno incredibilmente famoso, praticamente da un giorno all’altro Questo è la convinzione espressa dall’attrice durante un’intervista realizzata per il documentario, rivelando un elemento privato sconosciuto alla maggior parte delle persone. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - L’incredibile storia di amicizia tra Christopher Reeve e Robin Williams che pochi conoscono

