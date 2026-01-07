Odissea ’Palio’ | tutti bloccati | Strada abbandonata a sé stessa E ora attenzione al ghiaccio

A Siena, il maltempo ha causato disagi alla viabilità, lasciando le strade in condizioni di abbandono e ghiaccio. Dopo nevicate intense, si raccomanda attenzione alla sicurezza dei passanti e degli automobilisti. La situazione, seppur temporanea, richiede cautela per evitare incidenti e garantire il regolare svolgimento delle attività quotidiane.

??????Siena, 7 gennaio 2026 – Siena è stata ’graziata’. Fiocchi grossi all’ora di pranzo, poi nevischio che si scioglieva sulle lastre. Ma in molte parti della provincia è stata una Befana da tregenda. Con macchine finite fuori strada – vedi la donna, illesa, soccorsa dai pompieri di Montalcino ieri fra Buonconvento e Ponte d’Arbia –, turisti rimasti bloccati. E l’Autopalio, che è da sempre al centro di problemi per chi è costretto a muoversi fra Firenze e Siena, la goccia che ha fatto traboccare il vaso finché Anas alle 18.40 non ha comunicato la riapertura del tratto fra Tavarnelle e Impruneta anche in direzione del capoluogo regionale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

