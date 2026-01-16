La Spezia | Sensi ' ci facciamo bastare ennesimo inutile pacchetto sicurezza?'

A Spezia, un episodio di violenza ha coinvolto un ragazzo in una scuola, evidenziando ancora una volta l’urgenza di affrontare le questioni di sicurezza. La discussione sui pacchetti sicurezza sembra spesso priva di risultati concreti, lasciando aperti i problemi di tutela e prevenzione. È importante riflettere su come intervenire efficacemente per garantire ambienti più sicuri per tutti.

Roma, 16 gen. (Adnkronos) - "Ancora coltellate, oggi in una scuola a Spezia, un ragazzo rischia la vita. Ci poniamo il tema come comunità? Oppure ci facciamo bastare l'ennesimo, inutile pacchetto sicurezza per dire quanto siamo duri? E' una tragedia. Sotto i nostri occhi. Ogni giorno". Lo scrive sui social Filippo Sensi del Pd.

